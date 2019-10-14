Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 15 октября.
14.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет стартовая встреча для команд ученического самоуправления "Школа управления в школе".
19.00 – в театре драмы РК состоится премьера спектакля "Вкус меда".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
12.10.2019, 15:16
10.10.2019, 00:18
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 17:06
Обществоведение
Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации выплат ветеранам труда.
10.10.2019 00:18
09.10.2019 16:57
Чтиво
10.10.2019 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
11.10.2019 12:30
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии