"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 16 октября.

10.00 – в школе №2 на ул. Парфенова, 8А состоится семинар для педагогов-библиотекарей "Информационно-библиотечный центр школы в рамках обсуждения проекта "Концепция развития Школьного информационно-библиотечного центра в РК на период до 2024 года".



10.00 – в ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет конференция "Дни Международного бизнеса Республики Карелия".



10.00 – в Карельском филиале РАНХиГС на ул.Чапаева, 6а состоится тренинг Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества для руководителей, сотрудников и волонтеров НКО.



15.00 – в школе №35 на ул. Локомотивной, 49 пройдет заседание руководителей школьных музеев "Интерактивные формы работы школьного музея. Пешая экскурсия по территории бывшего 5 концлагеря".

17.00 – в детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 откроется выставка работ преподавателя школы С.П. Фалина.



18.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 состоится республиканское родительское собрание "Подготовка и проведение итоговой аттестации для родителей выпускников 9-х классов".