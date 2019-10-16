"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 17 октября.

17-26 октября – состоится V городской конкурс-фестиваль "Молодежная волна – 2019".

15.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет интерактивная программа "Кто ходит в гости во Дворце".

16.00 – в администрации Петрозаводска состоится совет по реализации Стратегии социально-экономического развития города на период до 2025 года.

16.00 – в Национальном музее РК откроется передвижная выставка "Место действия – Карелия".



18.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет республиканское родительское собрание "Подготовка и проведение итоговой аттестации для родителей выпускников 11-х классов".