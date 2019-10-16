Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 17 октября.
17-26 октября – состоится V городской конкурс-фестиваль "Молодежная волна – 2019".
15.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет интерактивная программа "Кто ходит в гости во Дворце".
16.00 – в администрации Петрозаводска состоится совет по реализации Стратегии социально-экономического развития города на период до 2025 года.
16.00 – в Национальном музее РК откроется передвижная выставка "Место действия – Карелия".
18.00 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 пройдет республиканское родительское собрание "Подготовка и проведение итоговой аттестации для родителей выпускников 11-х классов".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
12.10.2019, 15:16
10.10.2019, 00:18
Аналитика
Сегодня 17:00
Обществоведение
"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.
Сегодня 15:45
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
10.10.2019 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
Новое
Сегодня 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии