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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 21 ноября.
21 ноября – День работника налоговых органов РФ.
10.00-18.00 – на Ярмарочной площади откроется "Универсальная ярмарка".
12.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет профориентационная выставка "Профессии настоящих мужчин".
16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина 26 откроется выставка "Артём Стародубцев, Илья Растатурин, Никита Рыбин. Живопись, графика".
18.30 – в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12 состоится гала-концерт в честь 25-летия народного хора "Украинская песня".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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