"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 21 ноября.

21 ноября – День работника налоговых органов РФ.



10.00-18.00 – на Ярмарочной площади откроется "Универсальная ярмарка".



12.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет профориентационная выставка "Профессии настоящих мужчин".



16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина 26 откроется выставка "Артём Стародубцев, Илья Растатурин, Никита Рыбин. Живопись, графика".



18.30 – в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12 состоится гала-концерт в честь 25-летия народного хора "Украинская песня".