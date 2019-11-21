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Новости. Общество
20:00, 21 Ноября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 22 ноября.

22-24 ноября – в Карельском колледже культуры и искусств на ул. Калинина, 54 пройдет VII республиканский фестиваль-конкурс театрального творчества "Открытый мир".

10.00 – в молодежном клубе на Лососинском шоссе состоится сбор лидерских активов "Притяжение неизбежно".

10.00 – в спорткомплексе ДЮСШ №2 в Кондопоге пройдет международный турнир по волейболу памяти Наумова.

11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.

13.30 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 пройдет XVIII городская учебно-исследовательская конференция "Ломоносовские чтения".

15.00 – в ресурсном языковом медиацентре на ул. Г. Титова, 3 состоится церемония награждения победителей республиканского литературного конкурса среди молодых авторов, пишущих на карельском, вепсском или финском языках "Язык - моя Родина".

15.00 – в гимназии №30 на ул. Еремеева, 7 пройдет день науки, посвященный 150-летию периодической системы Менделеева.

15.00 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 состоятся V городские соревнования по первой помощи.

15.30 – во дворце спорта "Корал" пройдет турнир городов России и зарубежья по художественной гимнастике на кубок ЗТ КАССР Липниной Н.Я. 24 ноября – награждение в 17.00.

17.00 – в детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 откроется выставка петрозаводских художников, посвящённой Международному дню акварели.

18.00 – в детской музыкальной школе №1 имени Г. Синисало на ул. Московской, 12 откроется XI международный фестиваль-конкурс фортепианной музыки стран Баренц-региона "Северное сияние".

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