"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 24 января.

24 января – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Кондопогу. В 16.00 пройдет встреча с населением в Кондопожской детской музыкальной школе на ул. Советов, 19.

24-25 января – в Лахденпохском районе пройдет 1-й этап чемпионата России по автомобильному спорту – ралли "Карелия 2020", 1-й этап кубка Карелии по автомобильному спорту.



24-25 января – в Державинском лицее на ул. Чернышевского, 14А состоится региональная конференция исследовательских и проектных работ учащихся 7-11 классов "Державинские чтения".



24-26 января – в культурно-досуговом центре в жилом районе на Березовой аллее, 31 пройдет детский фестиваль новогодних сказок "На виражах чудес".



10.30 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится чемпионат Карельского регионального ОГО ФСО "Динамо" по плаванию.



14.30 – в школе №34 на Комсомольском пр., 21А пройдет городская игра-квиз "Игры разума" (10-11 классы).



15.00 и 17.00 – в антикафе "Хорошее место" на Первомайском пр., 2 состоится День студента МУ "Центр молодежи".



16.00 – в музее ИЗО РК откроется выставка Союза дизайнеров России Victoria design award.



18.00 – в "Акватике" пройдет региональный дивизиональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС – БАСКЕТ" среди команд общеобразовательных учреждений (2019-2020).