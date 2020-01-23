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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 23 Января 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 24 января.

24 января – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Кондопогу. В 16.00 пройдет встреча с населением в Кондопожской детской музыкальной школе на ул. Советов, 19.

24-25 января – в Лахденпохском районе пройдет 1-й этап чемпионата России по автомобильному спорту – ралли "Карелия 2020", 1-й этап кубка Карелии по автомобильному спорту.

24-25 января – в Державинском лицее на ул. Чернышевского, 14А состоится региональная конференция исследовательских и проектных работ учащихся 7-11 классов "Державинские чтения".

24-26 января – в культурно-досуговом центре в жилом районе на Березовой аллее, 31 пройдет детский фестиваль новогодних сказок "На виражах чудес".

10.30 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоится чемпионат Карельского регионального ОГО ФСО "Динамо" по плаванию.

14.30 – в школе №34 на Комсомольском пр., 21А пройдет городская игра-квиз "Игры разума" (10-11 классы).

15.00 и 17.00 – в антикафе "Хорошее место" на Первомайском пр., 2 состоится День студента МУ "Центр молодежи".

16.00 – в музее ИЗО РК откроется выставка Союза дизайнеров России Victoria design award.

18.00 – в "Акватике" пройдет региональный дивизиональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС – БАСКЕТ" среди команд общеобразовательных учреждений (2019-2020).

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