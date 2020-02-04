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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 04 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 5 февраля.

9.30 – на "Кургане" и в стрелковом тире "Динамо" пройдет лично-командный чемпионат по зимнему служебному двоеборью.

12.00 – в администрации Петрозаводска состоится встреча мэра города Ирины Мирошник со студентами Карельского филиала РАНХиГС.

14.00 – в Карельском научном центре на ул. Пушкинской, 11 пройдет городская конференция юных исследователей "Будущее Петрозаводска".

16.00 – в Национальном музее РК состоится презентация книги Алексея Голубева и Ирины Такала "В поисках социалистического Эльдорадо: североамериканские финны в Советской Карелии 1930-х годов".

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