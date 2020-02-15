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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 15 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 16 февраля.

16 февраля – День молодого избирателя.

11.00 – в Губернаторском саде на "Добром катке" состоится квест "Мы в Карелии живём".

12.00 – в школе №8 имени Н.Г. Варламова на ул. Коммунистов, 51 пройдет городской конкурс-фестиваль семейного творчества "Две звезды".

12.00 – в спортивной школе №2 на ул. Дзержинского, 26 состоятся соревнования по шашкам.

12.00 – в городской детской библиотеке имени В.М. Данилова на ул. Гоголя, 14 наградят победителей конкурса детского творчества "Калевала – страна солнца".

13.00 – в библиотеке №22 на Лососинском ш., 26 пройдет настольная познавательная игра к международному дню "Калевалы".

14.00 – в библиотеке №3 имени Н. Клюева на ул. Ровио, 17/2 состоится презентация книги К. Гнетнева, к 50-летию творческой деятельности писателя.

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