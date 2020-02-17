"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 18 февраля.

11.00 - в Республиканской больнице им.В.А.Баранова состоится презентация нового оборудования "искусственные легкие".

11.30 - в библиотеке №22 (ш. Лососинское, 26) встреча с представителями ТИК Петрозаводска ко Дню молодого избирателя "Молодой избиратель: Что надо знать".

15.00 – в Центре развития образования в Петрозаводске подведение итогов Ярмарки педагогических находок "Есть идея! 2020".

18.00 – в Детском театральном центре (ул. Суворова, 2) состоится семейный фестиваль народного творчества, искусства и ремёсел "Моя Карелия" к 100-летию Республики Карелия.

19.00 – во Дворце искусств Кондопоги пройдет открытие V Международного фестиваля "ХХ век с Вадимом Холоденко".