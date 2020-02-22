"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 23 февраля.

23 февраля – День защитника Отечества.



9.00 – в Акватике пройдет чемпионат и первенство СЗФО по киокусинкай.



10.00 – в Акватике состоится чемпионат и первенство Карелии по капоэйре.



10.30 – на Кургане пройдет международный фестиваль спорта KareliaSkiFest.

11.00 – у мемориала "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" состоится торжественная церемония возложения венков и цветов.



12.00 – в Губернаторском саде пройдет день хоккея на "Добром катке".

12.00 – в клубе-ресторане "Бегемот" на ул. Дзержинского, 7 состоится городской конкурс-фестиваль семейного творчества "Две звезды".



15.00 – в культурно-досуговом центре на Березовой аллее, 31 пройдет праздничная концертная программа, посвящённая Дню защитника Отечества.



18.30 – на Онежской набережной прогремит праздничный салют.