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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 26 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 27 февраля.

27-28 февраля – Карелия примет участие в мероприятиях IV Санкт-Петербургского международного форума труда.

10.30 – состоится заседание правительства Карелии:

1. об итогах реализации программ инициативного бюджетирования в 2019 году и планах на 2020 год;

2. об итогах осуществления в 2019 году государственного охотничьего надзора в Карелии и планах на 2020 год.

12.00 – в администрации Петрозаводска пройдет торжественное вручение медалей 75-летия Победы.

14.00 – в Финно-угорской школе на ул. Максима Горького, 2 состоится фестиваль чтения "Радуга родных языков".

14.00 – откроется фельдшерско-акушерский пункт в п. Лоймола Суоярвского района.

17.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет презентация книги Николая Скрицкого "Неон Антонов".

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