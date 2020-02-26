"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 27 февраля.

27-28 февраля – Карелия примет участие в мероприятиях IV Санкт-Петербургского международного форума труда.



10.30 – состоится заседание правительства Карелии:



1. об итогах реализации программ инициативного бюджетирования в 2019 году и планах на 2020 год;



2. об итогах осуществления в 2019 году государственного охотничьего надзора в Карелии и планах на 2020 год.



12.00 – в администрации Петрозаводска пройдет торжественное вручение медалей 75-летия Победы.

14.00 – в Финно-угорской школе на ул. Максима Горького, 2 состоится фестиваль чтения "Радуга родных языков".



14.00 – откроется фельдшерско-акушерский пункт в п. Лоймола Суоярвского района.



17.00 – в Национальной библиотеке Карелии пройдет презентация книги Николая Скрицкого "Неон Антонов".