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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 27 Февраля 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 28 февраля.

28-29 февраля – в Санкт-Петербурге пройдет международный этнофестиваль "Земля Калевалы". День народного эпоса "Калевала"

28 февраля-1 марта – в Лососинном состоится народный лыжный праздник.

9.00 – на ул. Герцена, 1 пройдет чемпионат и первенство Карелии по настольному теннису среди лиц с ПОДА.

10.00 – в Эссойльской врачебной амбулатории на ул. Школьной, 8 состоится работа мобильной гериатрической бригады.

12.00 – в администрации Петрозаводска пройдет торжественное вручение медалей 75-летия Победы.

13.30 – в бассейне "H2O" на ул. Хейкконена, 37 состоится первенство Петрозаводска по плаванию.

14.00 – в школе №2 на ул. Парфёнова, 8А пройдет квест "По страницам эпоса "Калевала".

14.00 – в Национальном музее РК состоится творческий вечер Евгения Шорохова, посвященный творчеству В. Высоцкого.

15.00 – на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе спустят на воду новое судно с гибридной пропульсивной установкой "Виктор Воротыло".

15.30 – в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 пройдет интеллектуальный турнир "Большие игры добровольцев" для команд 8 классов, работающих по городской программе "Доброкласс".

16.00 – в доме культуры Пряжи состоятся торжественные мероприятия, посвященные юбилею района.

16.00 – в музее ИЗО РК откроется персональная выставка Дмитрия Поленкова к 80-летию художника.

18.00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 пройдет праздничный концерт, посвящённый Международному дню эпоса "Калевала".

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