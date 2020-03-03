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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 03 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 4 марта.

10.00 – в отеле Piter Inn пройдет форум женского предпринимательства "Женщина и бизнес".

10.00 – в музее ИЗО РК состоится семинар "Культурный туризм и опыт ведущих музеев по приему китайских туристов".

12.00 – в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 вручат медали 75-летия Победы.

15.00 – на ул. Энгельса, 4 пройдет семинар для некоммерческих организаций по вопросам предоставления бухгалтерской обязательной отчетности в электронном виде.

17.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги "Ремесленники Республики Карелия".

17.00 – в Национальном музее РК откроется передвижная выставка "Казачество на государевой службе" из собраний Государственного исторического музея.

17.00 – на ул. Ключевой, 14 пройдет чемпионат Карелии по баскетболу среди женских команд.

18.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится праздничный концерт к 8 марта "Мы родом из доброго детства".

18.00-20.00 – в гипермаркете "Лента" на ул. Ленинградской, 13 пройдет благотворительная акция "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

18.30 – в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится концерт детских коллективов клуба "Ритм", посвящённый Международному женскому дню.

18.30 – во Дворце творчества детей и юношества №2 на ул. Островского, 26 пройдет концерт "Весеннее настроение", посвящённый 8 марта.

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