"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 4 марта.
10.00 – в отеле Piter Inn пройдет форум женского предпринимательства "Женщина и бизнес".
10.00 – в музее ИЗО РК состоится семинар "Культурный туризм и опыт ведущих музеев по приему китайских туристов".
12.00 – в Центре воинской славы Петрозаводска на пр. Ленина, 2 вручат медали 75-летия Победы.
15.00 – на ул. Энгельса, 4 пройдет семинар для некоммерческих организаций по вопросам предоставления бухгалтерской обязательной отчетности в электронном виде.
17.00 – в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги "Ремесленники Республики Карелия".
17.00 – в Национальном музее РК откроется передвижная выставка "Казачество на государевой службе" из собраний Государственного исторического музея.
17.00 – на ул. Ключевой, 14 пройдет чемпионат Карелии по баскетболу среди женских команд.
18.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 состоится праздничный концерт к 8 марта "Мы родом из доброго детства".
18.00-20.00 – в гипермаркете "Лента" на ул. Ленинградской, 13 пройдет благотворительная акция "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
18.30 – в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится концерт детских коллективов клуба "Ритм", посвящённый Международному женскому дню.
18.30 – во Дворце творчества детей и юношества №2 на ул. Островского, 26 пройдет концерт "Весеннее настроение", посвящённый 8 марта.
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