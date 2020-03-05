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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Новости. Общество
20:00, 05 Марта 2020
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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 6 марта.

10.00 – в "Акватике" пройдет плей-офф и финал чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги.

13.30 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоятся межрегиональные соревнования по художественной гимнастике "Кижанка – 2020".

17.00 – в городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 пройдет фестиваль юных исполнителей на инструментах симфонического оркестра "Весенняя палитра".

18.30 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4А состоится концерт в рамках проекта "Стихи, Я и шесть струн".

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