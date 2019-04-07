"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 7 апреля.

10.00 – в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 пройдет IV Открытый республиканский фестиваль "Учитель-ученик-музыка".

13.45 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

14.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 пройдет отчётный концерт "В гостях у сказки" эстрадной студии "Сезон надежд".

14.00 – в Детском театральном центре на ул. Суворова, 2 состоится церемония награждения участников IV городского конкурса детской театральной журналистики в Петрозаводске "Рампа".

15.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а пройдет республиканский фестиваль-концерт "Волшебная палочка маэстро" в рамках Всероссийского детско-юношеского конкурса камерно-инструментальной музыки.