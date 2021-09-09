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Какие территории благоустроят в 2022 году – рассказывает Ольга Билко

Новости. Общество
15:00, 13 Сентября 2021

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Депутаты Петросовета утвердили список зданий, придомовая территория которых будет отремонтирована в 2022 году по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» — это реальный шанс для жителей любого многоквартирного дома преобразить свой двор за счет федеральной поддержки. Конечно, для этого нужно постараться: подготовить пакет необходимых документов, составить проект, подать его для участия в конкурсе. И тут жители Петрозаводска могут рассчитывать на своих депутатов. Таких, как депутат Петросовета Ольга Билко, главный врач поликлиники № 4.


Благоустройство в округе Ольги Билко: здесь уже состоялось…


…а здесь грядет!

Об уровне результативности ее работы можно судить по такому факту: из 35 одобренных проектов благоустройства дворов 11 были разработаны непосредственно ее депутатской группой, это почти треть! Вот список домов, дворы которых благоустроят в Петрозаводске в рамках программы в будущем году:

  • дом № 2 на улице Фрунзе;
  • дома № 4 и № 6 на Карельском проспекте;
  • дома № 1/10 и № 16 на проспекте Александра Невского;
  • дома № 5 и № 13 на улице Петрова;
  • дом № 3 на улице Коммунистов;
  • дом № 7 на улице Кемской;
  • дом № 11 на улице Гвардейской;
  • дом № 4 на улице Советской;
  • дом № 24 на улице Сусанина;
  • дом № 47 на улице Красной;
  • дом № 6 на улице Генерала Фролова;
  • дома № 11, № 11-б, № 13, № 43, № 65 на улице Балтийской;
  • дома № 8, № 10-а и № 13-а на улице Сортавальской;
  • дом № 26 на улице Ровио;
  • дом № 24 на улице Чернышевского;
  • дома № 10, № 12, № 14 и № 22 на улице Архипова;
  • дом № 9 в Ругозерском переулке;
  • дома № 21-а и № 23 на улице Репникова;
  • дом № 4 на улице Сорокской;
  • дом № 18 на улице Судостроительной;
  • дом № 17 на Лесном проспекте;
  • дом № 19 на улице Нойбранденбургской.

Все проекты благоустройства придомовых территорий согласованы с их жильцами, а этот процесс проходит не всегда гладко: сколько людей — столько и мнений. Вот, например, какая спорная ситуация сложилась недавно во время схода граждан на улице Парфенова.

— Молодежь выступила с инициативой благоустройства двора и предложила обустроить спортивную площадку с футбольными воротами, — рассказывает о конфликте поколений Ольга Билко. — Люди старшего возраста высказывались против установки ворот. Их пугает, что от игры в футбол будет много шума, но молодежь настаивает на своем. Ситуация сложилась непростая: жители одного дома высказывались за строительство футбольной площадки, а жители другого дома — против. Компромисс пока не нашли, а время идет, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» действует до 2030 года.

В сентябре согласованы проекты благоустройства семи городских общественных территорий, которые благоустроят в следующем году. Это Кукковский и Спортивный скверы, Губернаторский сад, территории возле дома № 40 на Октябрьском проспекте, возле дома № 40 на улице Ключевой, возле дома № 7 на улице Труда и в районе Берёзовой аллеи. Работы на этих объектах начнутся в 2022 году.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 4 Билко Ольги Юрьевны

 

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