Каким бизнесом предпочитают заниматься инвалиды в Карелии

Управление труда и занятости сообщило, что в 2018 году 22 человека с ограниченными возможностями здоровья стали предпринимателями.

В Карелии в минувшем году почти половина граждан с ограниченными возможностями здоровья из тех, кто пожелал открыть свой бизнес, выбрала сферу пассажирских перевозок.

"Собственное дело в прошлом году открыли 22 инвалида, из них 10 – в сфере организации пассажирских перевозок", – заявила на заседании коллегии начальник управления труда и занятости региона Елена Фролова.

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