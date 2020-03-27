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Каким будет новый памятник бойцу Яше Степанову в Петрозаводске?

Новости. Общество
15:10, 28 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.

Прежний памятник, установленный в середине 90-х другом и сослуживцем Степанова Максимом Марковым в районе Ключевского карьера, оказался уничтожен во время расчистки площадки под строительство детского сада, и сейчас городские и республиканские власти вынуждены восстанавливать народный мемориал к Дню Победы. Массовые протесты горожан остановили и само строительство детсада в районе карьера, где ранее предполагалось обустроить парк "Каменный бор": уже не первую неделю защитники парка блокируют работу строительной техники.

Эскизов нового памятника получилось пять. Два из них предложили петрозаводский скульптор  Александр Ким и архитектор Александр Савельев, а еще три – обычные горожане: руководитель поискового клуба "Север" Любовь Нифантьева, жительница микрорайона "Ключевая" Анастасия Барбашина и известный в Петрозаводске гражданский активист Дарья Каликина.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-28 15:33:57
Нужны памятники ещё 4000 красноармейцам, погибшим за 10 дней от финнов при обороне Петрозаводска. Как вы себе это представляете ?
Os
2020-03-28 17:12:48
Таких памятников много, в карельских лесах, и гранитные плиты и просто солдатские тумбы. Памятнику Яше просто не повезло, что оказался близко к городским магистралям. А так, например, даже памятник летчикам, погибшим на Шапшезере (тоже кенотаф), который вполне официально возводился, в реестр памятников истории не входит. Не сносить же его?
Гость
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26.03.2020 14:14
Обществоведение
"Памятники не должны ни сноситься, ни переноситься!"
В Общественной палате Карелии представили эскизы нового памятника бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне Петрозаводска осенью 1941 года.
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