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Каким должен быть холл многоквартирного жилого дома?

Новости. Общество
00:01, 29 Мая 2022

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Европейские стандарты будут внедряться в Петрозаводске.

В Петрозаводске все больше набирают популярность просторные входные группы в парадных многоквартирных жилых домов. Да-да, именно парадные, так как подъездом назвать роскошные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту просто не поворачивается язык.

Достаточно сравнить помещения входных зон старого жилого фонда и новых жилых комплексов.

На примере ЖК «Курс на Варкауса» от строительной компании "Баренц Групп" можно сделать вывод: входная зона максимально комфортно обустроена для жильцов.

Стеклянные фасады полностью открывают вид как при выходе из парадной, так и при входе в нее, что позволяет максимально безопасно и безбоязненно попасть внутрь. Вход в парадную оборудован таким образом, что мамам с колясками не приходится подниматься по ступенькам крыльца, ведь вход находится на одном уровне с тротуаром.

Сравним со старым фондом, где при входе в подъезд приходится преодолеть несколько ступеней, что доставляет неудобство и дискомфорт семьям с детьми, пожилым людям и инвалидам. Входя в такой подъезд, не знаешь, что тебя ждет, ведь они зачастую оборудованы глухой металлической дверью, за которой чаще всего находится темное маленькое помещение.

Такие подъезды теперь в прошлом. 

Строительная компания «Баренц Групп» заботится о своих клиентах и с большой ответственностью подходит к проекту холлов.

В новом жилом районе «TALOJARVI» город у воды уже готово решение для входных зон.

Мы пообщались с дизайнером проекта Анной Карасевич, чтобы подробнее узнать о концепции.

Карасевич Анна, дизайнер интерьера,
Лауреат выставки «25 копеек» 2018 г., 
участник выставки «Школа дизайна»

«TALOJÄRVI — будущий центр культурной жизни Петрозаводска, в котором подчеркнута красота и уникальность карельской природы. Когда нам предложили разработать дизайн общественных зон жилого комплекса, мы сразу знали, в каком направлении двигаться, — рассказывает дизайнер.

- Вдохновением послужила природа Карелии: основной задачей было интегрировать национальные и природные мотивы близкие нам, но не буквально.

Трио солирующих текстур было выбрано сразу — камень, водная гладь и дерево. Все это объединяет сложный зеленый оттенок, свойственный стилистике бренда. Акцентом служат листы металла, имитирующие водную гладь. Технологический свет подчеркивает современный характер интерьера.

 

Задачей было также сделать интерьер практичным, поэтому были выбраны износостойкие материалы и продумана навигация.

Детали в виде декора — гипсовые панно и растения придают интерьеру атмосферу тепла и уюта.

Все вышесказанное позволило создать комфортное и эстетически приятное пространство для жизни людей».

 

В компании «Баренц Групп»  также готов проект холлов для нового жилого дома Onegin, о котором мы писали ранее.

Узнать подробности и выбрать для себя понравившийся жилой комплекс вы можете на сайте https://barenz.group/

Или по телефону 331-331. 

Если выбрав и купив квартиру, вам захочется обратиться к профессионалам, которые смогут оформить дизайн на ваш вкус, — рекомендуем обратиться в Центр дизайна интерьера www.cidpro.ru

ул. Федосовой 31, тел.: 28-30-58. 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9
ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

ЖК Курс: Застройщик ООО «СК» Невская недвижимость»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А
ОГРН: 1077847553960 ИНН: 7841368525

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