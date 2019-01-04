Каким запомнится февраль 2018 года?

"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.

Февраль 2018 года оказался богат на судебные процессы: прения, приговоры, новые дела.

Так, в городском суде Петрозаводска обвиняемый в получении взяток экс-директор музея "Кижи" Андрей Нелидов произнес последнее слово перед приговором."Всё мои принципы обернулись для меня в буквальном смысле трагедией... Это крушение идеалов. Как говорят у нас в тюрьме, снимите розовые очки... Но я все равно не потерял надежду", - сказал Нелидов.

В феврале генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых человек, причастных к трагедии на озере Сямозеро в Карелии. на скамье подсудимых окажутся - бывший руководитель управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович, директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря Вадим Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Подробнее читайте здесь.