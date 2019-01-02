Каким запомнится январь 2018 года?

"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.

С декабря 2017 года в районах Карелии из-за обильных снегопадов и сильного ветра продолжались отключения электричества. Продолжились они и в январе 2018 года. Так, более 4 тысяч жителей Карелии остались без света в новогодние праздники. В феврале по всем таким фактам будут возбуждены уголовные дела.

Председателя правозащитной организации "Мемориал" Юрия Дмитриева выпустили в январе из СИЗО Петрозаводска под подписку о невыезде. Дмитриев тогда обвинялся по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия". На этом история судебных тяжб Дмитриева не заканчивается. В 2018 году он снова будет арестован.

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