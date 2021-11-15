Какими культурными событиями запомнится жителям Карелии 2021 год?

Несмотря на пандемию и ограничения с нею связанные, для отрасли культуры в Карелии год сложился в целом неплохо.

В 2021 году в Карелии открывались памятники, реставрация которых длилась десятилетиями, и гремели фестивали, собиравшие тысячи зрителей. Творцы снимали кино, ставили спектакли и получали престижные премии.

Так, летом нынешнего года событием стало торжественное открытие Церкви Преображения Господня Кижского архитектурного ансамбля. Храм, объект ЮНЕСКО, был закрыт на реставрацию в 1980 году, и все это время многочисленные гости музея-заповедника «Кижи» могли любоваться им лишь снаружи. Теперь вход с экскурсией в знаменитый памятник деревянного зодчества для туристов стоит 800 рублей. Одним из первых посетителей памятника стала министр культуры РФ Ольга Любимова. А вот бывший главный реставратор музея «Кижи» Николай Попов так и не приехал на праздник, заявив, что ему стыдно перед Преображенкой из-за недоделок при реставрации.

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