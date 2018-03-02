Какой будет погода в Карелии в субботу, рассказали синоптики

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Завтра, 3 марта, в республике ожидается переменная облачность, температура днем до -12 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах Карелии возможен небольшой снег.
Ветер ночью переменных направлений, днем на юге – восточный, северо-восточный слабый.
Температура воздуха ночью -13, -18; на юге возможно понижение температуры до -26, а в северных районах, наоборот, теплее: -8, -13 градусов по Цельсию. Днем -4, -9, в южной половине до -12.
В Петрозаводске без существенных осадков.
Температура ночью -17, -19, а днем -8, -10 градусов.
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