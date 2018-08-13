Какой будет погода в Карелии во вторник, рассказали синоптики

Завтра, 14 августа, в республике ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +20 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью в республике пройдет небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, на севере местами сильный; днем возможен кратковременный дождь.

Ветер западный умеренный, на севере северо-восточный, северный слабый.

Температура воздуха ночью +7, +12, на юге местами до +15 градусов по Цельсию. Днем +15, +20, на севере +10, +15.

В Петрозаводске без существенных осадков.

Температура ночью +10, +12, а днем +17, +19 градусов.