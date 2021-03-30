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"Какой бы красивый унитаз ни был, всё равно от него пахнет": жители севера Карелии против мусорного полигона

Новости. Общество
13:40, 31 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Жители севера Карелии удивлены возобновлению дискуссии о строительстве мусорного полигона в местечке Майгуба.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился руководитель общественного движения "Сегежа-Надвоицы За чистый Север" Алексей Лисенков. Активисты обеспокоены возобновлением дискуссии о возможности строительства в Майгубе мусорного полигона и считают необходимым еще раз обозначить позицию жителей по этому поводу.

Вот что написал Алексей Лисенков:
- Владимир Кванин, который занимается мусорной реформой, говорит, что людям не надо бояться полигона. Он это серьезно? Огромный полигон, в который будут свозить мусор со всей Карелии. Людям не надо этого бояться? Мы уже высказывались по этому поводу, скажем ещё, более конкретно...

Полигон, в каком-то смысле, – отхожее место. Какой бы красивый унитаз не был, всё равно от него пахнет. А деньги не пахнут. Бизнес – это прибыль и мы, налогоплательщики, это понимаем.

Но для нас, прежде всего, важна экология. И если придётся, мы будем отстаивать своё мнение. Напоминаем, что согласно статьи 3 Конституции РФ, власть принадлежит Народу, то есть людям, и мы хотим, чтобы нас услышали.

Подробнее о том, что еще сказал Лисенков в защиту Сегежи, читайте здесь.

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