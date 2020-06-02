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Какой "подарок" вы считаете наиболее значимым к 100-летию Карелии? (ОПРОС)

Новости. Общество
12:04, 03 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Через несколько дней - 8 июня Карелия отпразднует 100-летие.

В этом году 8 июня Карелии исполняется 100 лет. Несмотря на коронавирус, подготовка к юбилею Карелии продолжается.

Возглавляет Госкомиссию по подготовке к 100-летию Республики Карелия секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В работе Госкомиссии задействованы органы государственной власти республики, федеральные министерства и ведомства, ряд государственных корпораций и организаций разных форм собственности.

В феврале был утвержден план работы Госкомиссии по подготовке к юбилею республики на 2020 год. Согласно плану, проведение торжественных мероприятий по случаю празднования юбилея республики состоятся 5 сентября в Петрозаводске.

В марте федеральные власти продлили на год действие федеральной целевой программы развития Карелии и внесли в нее ряд изменений, согласно которым ввод некоторых объектов перенесен на более поздний срок, а часть проектов была закрыта.

Из тех объектов, что уже сданы в рамках подготовки к 100-летию республики или находятся в конечной стадии подготовки к открытию, - это Гоголевский мост, аэропорт Петрозаводск, Белопорожские ГЭС, Музей Карельского фронта, отремонтированные дороги и мосты республики.

"Столица на Онего" интересуется у читателей: Какой "подарок" вы считаете наиболее значимым к 100-летию Карелии?

Проголосовать можно здесь.

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Комментарии

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