Каковы итоги единого дня голосования в России?

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Политолог Олег Реут проанализировал итоги единого дня голосования в стране.
На выборах глав регионов всё прошло в "штатном режиме". Все кремлёвские назначенцы одержали уверенную победу. Самый низкий результат (56,2%) у В. Лимаренко в Сахалинской области, самый высокий (89,6%) у А. Осипова в Забайкальском крае.
В отличие от предыдущего года, когда поддерживаемые Москвой губернаторы были снесены в четырёх регионах, никаких сенсаций не произошло. Однако стоит признать, что на выборах-2019 усилились негативная тенденция по недопущению на них сильных соперников.
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