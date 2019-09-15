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Новости. Политика
15:00, 15 Сентября 2019
фото: © Ростислав Нетисов/ТАСС

Каковы итоги единого дня голосования в России?

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Политолог Олег Реут проанализировал итоги единого дня голосования в стране.

На выборах глав регионов всё прошло в "штатном режиме". Все кремлёвские назначенцы одержали уверенную победу. Самый низкий результат (56,2%) у В. Лимаренко в Сахалинской области, самый высокий (89,6%) у А. Осипова в Забайкальском крае.

В отличие от предыдущего года, когда поддерживаемые Москвой губернаторы были снесены в четырёх регионах, никаких сенсаций не произошло. Однако стоит признать, что на выборах-2019 усилились негативная тенденция по недопущению на них сильных соперников. 

Подробности читайте далее.

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