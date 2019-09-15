Каковы итоги единого дня голосования в России?

Политолог Олег Реут проанализировал итоги единого дня голосования в стране.

На выборах глав регионов всё прошло в "штатном режиме". Все кремлёвские назначенцы одержали уверенную победу. Самый низкий результат (56,2%) у В. Лимаренко в Сахалинской области, самый высокий (89,6%) у А. Осипова в Забайкальском крае.

В отличие от предыдущего года, когда поддерживаемые Москвой губернаторы были снесены в четырёх регионах, никаких сенсаций не произошло. Однако стоит признать, что на выборах-2019 усилились негативная тенденция по недопущению на них сильных соперников.

Подробности читайте далее.