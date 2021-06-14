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Какую пользу принес Карелии закон о выделении бизнесу земли без торгов, объяснили в Минэке

Новости. Общество
16:48, 15 Июня 2021
фото: pixabay

Предоставление земельных участков бизнесу без проведения торгов позволило привлечь в экономику республики с 2017 по 2020 годы 2,7 млрд рублей инвестиций.

Такую сумму назвали с министерстве экономического развития  Карелии, оценивая эффективность использования земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

«Принятие такого закона позволило инвесторам получать земельные участки в аренду по упрощенной процедуре, что способствовало увеличению инвестиций в основной капитал республики, созданию новых рабочих мест, увеличению поступлений в консолидированный бюджет Республики Карелия», — пояснили в министерстве.

Какую пользу от этих льгот получила экономика республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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