Какую помощь от государства получат семьи с детьми в 2020 году

Федеральные и республиканские власти приняли несколько нормативных актов, согласно которым предусматриваются дополнительные меры государственной поддержки семей – как многодетных, так и тех, у кого есть только один или два ребенка.

Основные изменения связаны с увеличением размеров детских пособий и налоговыми льготами.

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