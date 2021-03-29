Какую зарплату получат работники организаций Карелии, не работавшие из-за коронавируса

Правительство Карелии, Союз работодателей и Союз организаций профсоюзов республики подписали трехстороннее соглашение о гарантиях выплаты заработной платы работникам предприятий, не работавшим во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

"Заработная плата работников государственных и муниципальных учреждений будет складываться из расчета 2/3 федерального минимального размера оплаты труда, рассчитанного пропорционально времени простоя. К этому будет применена величина районного коэффициента и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".