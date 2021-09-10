Калевала преобразилась ко дню республики (ФОТО)

В преддверии дня Карелии в Калевале благоустроены и обновлены объекты, которые являются лицом калевальской земли и рассказывают о ее богатой истории.

Появились и новые арт-объекты, а также зоны отдыха, уже ставшие популярными среди жителей и гостей поселка. При выборе объектов благоустройства в первую очередь были учтены пожелания граждан.

В рамках праздничных мероприятий глава Карелии Артур Парфенчиков осмотрел объекты благоустройства и отметил их большую значимость для создания комфортных условий проживания в районе. В Калевале также обновлена инфраструктура учреждений дополнительного образования. Это расширяет возможности для проведения досуга, занятий физкультурой и спортом.

Сосна Леннрота – традиционная визитная карточка поселка Калевала. Один из самых оригинальных памятников, известный не только в Карелии, но и далеко за ее пределами. По преданию под этой сосной в начале XIX века калевальцы, взявшись за руки, пели свои руны. В 2020 году Калевальский район победил в конкурсе по этнокультурному развитию коренных народов Республики Карелия и получил средства на благоустройство. У Сосны была установлена памятная плита с надписью «Памятник истории. Под этой сосной Элиас Леннрот в 1834-1835 годах записывал руны карельских рунопевцев». Также был изготовлен арт-объект Айно. Из дерева вырезана одна из героинь эпоса «Калевала» - Айно. На русском и карельском языках сделана надпись из эпоса «Айно – дева молодая, Йоукахайнена сестрица». В настоящее время Калевальский район также принимает участие в этом конкурсе с проектом «Храним традиции», в рамках которого планируется установка деревянных фигур Вяйнямейнена и Илмаринена.

Новый арт-объект «Книга» приобретен на субсидию ко Дню республики в 2021 году. Книга - это символ признания в любви к родной Калевале, к творчеству ее уроженцев. Народные писатели Карелии Ортье Степанов, Николай Яккола, Антти Тимонен, Пекка Пертту, Якко Ругоев родились в Калевальском районе.

Неподалеку от сосны Лённрота, на берегу озера Куйтто, стоит крест путника - знак благословления всем прибывающим в Ухту-Калевалу водным путем и всем, кто отправляется путешествовать по Куйтто. По программе «Комфортная городская среда» здесь установлены скамейки, урны, вазоны, обеспечено освещение территории и устройство пешеходной дорожки. В Парке «Святая роща» в 2020 году в рамках празднования Дня республики также выполнено благоустройство - сделаны дорожки, освещение, установлены скамейка и урны.

Руководитель региона посетил Мыс рунопевцев. Это одно из мест, где проходят народные праздники. Сюда приходят гости поселка. По инициативе жителей поселка 18 октября 1970 года в честь 200-летия со дня рождения известного рунопевца Архиппа Перттунена на мысу был установлен Памятник рунопевцам. В 2020 году в рамках Программы поддержки местных инициатив здесь проведены работы по благоустройству набережной к Мысу рунопевцев на сумму 1 млн рублей.

Ко дню республики возле Калевальской школы создана долгожданная парковка, востребованная родителями и учителями. Произведена отсыпка, установлено ограждение.

Большие ремонтные работы проведены в музыкальной школе, где занимаются 87 воспитанников из Калевалы и Борового. В ближайшее время планируется обновление инструментов для занятий. В Доме детского творчества отремонтированы помещения для занятий в кружках и два спортивных зала. Вместе со спортивным залом школы они создают все условия для занятий физической культурой и спортом. Район продолжает участие в программах развития своей территории.

Праздничные мероприятия в Калевале продолжаются и завершатся салютом.