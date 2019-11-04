Калитки и соус из Карелии собрали очередь на празднике в Москве (ВИДЕО)

Блюда карельской кухни пользовались большой популярностью на праздновании Дня народного единства в российской столице.

Первый канал выпустил сюжет о праздновании Дня народного единства в Москве. В частности, корреспондент рассказала о блюдах разных народов, которые там можно попробовать.

По словам телевизионщиков, карельская кухня пользовалась особым спросом.

"Желающие попробовать Россию на вкус выстраиваются в очереди. Одна из самых из самых больших у карельской кухни. Нарасхват калитки - так называют эти пирожки из пресного теста - и брусничный соус", - сказала автор сюжета.

Представитель Карелии пояснил, что секрет местного соуса в том, что в него добавляется перец, который дает особый аромат.

Ранее координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала про объединяющую роль калитки.