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Новости. Общество
10:06, 04 Ноября 2019
фото: Первый канал

Калитки и соус из Карелии собрали очередь на празднике в Москве (ВИДЕО)

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Блюда карельской кухни пользовались большой популярностью на праздновании Дня народного единства в российской столице.

Первый канал выпустил сюжет о праздновании Дня народного единства в Москве. В частности, корреспондент рассказала о блюдах разных народов, которые там можно попробовать.

По словам телевизионщиков, карельская кухня пользовалась особым спросом.

"Желающие попробовать Россию на вкус выстраиваются в очереди. Одна из самых из самых больших у карельской кухни. Нарасхват калитки - так называют эти пирожки из пресного теста -  и брусничный соус", - сказала автор сюжета.

Представитель Карелии пояснил, что секрет местного соуса в том, что в него добавляется перец, который дает особый аромат.

Ранее координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова рассказала про объединяющую роль калитки.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-11-04 11:29:39
Исконно карельская приправа - перец!
новый
2019-11-04 10:47:45
Калитки всегда были повседневной едой для нищебродов, ибо делались из дешевой ржаной муки и дешевой пшенной крупы. Вот и весь секрет национальной кухни.
Гость
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