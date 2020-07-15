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Камера в поселке Карелии запечатлела молодых похитителей надгробных плит

Новости. Происшествия
13:35, 16 Июля 2020
фото: © Анна Романцева/ИТАР-ТАСС
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В Пряже молодые люди украли две надгробные плиты, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Пряжинскому району поступило заявление от работников организации, оказывающей ритуальные услуги. С огороженной территории в черте поселка были похищены две заготовки для надгробий. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к событию причастны двое местных жителей. Раскрытию преступления способствовала запись камеры видеонаблюдения.

Установлено, что молодые люди действовали ночью. Похищенные памятники они вывезли в Петрозаводск, а затем продали.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту кражи продолжается. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его соучастник уже арестован за ранее совершенное преступление.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-16 14:19:51
Один раз на долгие годы. Закопать воров живыми на том кладбище.
новый
2020-07-16 13:58:45
Самобытный блогер сашка степанов об этом не напишет. А если и напишет, то виноват во всем Парфенчиков.
Гость
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