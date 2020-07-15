Камера в поселке Карелии запечатлела молодых похитителей надгробных плит

В Пряже молодые люди украли две надгробные плиты, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Пряжинскому району поступило заявление от работников организации, оказывающей ритуальные услуги. С огороженной территории в черте поселка были похищены две заготовки для надгробий. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к событию причастны двое местных жителей. Раскрытию преступления способствовала запись камеры видеонаблюдения.

Установлено, что молодые люди действовали ночью. Похищенные памятники они вывезли в Петрозаводск, а затем продали.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту кражи продолжается. В отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, его соучастник уже арестован за ранее совершенное преступление.