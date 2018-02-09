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Новости. Общество
16:46, 09 Февраля 2018

Камирову уволили из Петрозаводской консерватории по более "жесткой" статье

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Городской суд Петрозаводска завершил рассмотрение заявления прокуратуры об увольнении экс-проректора консерватории Антонины Камировой, осужденной за покушение на дачу взятки.

После приговора Камирова была уволена с должности проректора, но получила пост советника ректора. Прокуратура оспорила это назначение, и руководитель консерватории Владимир Соловьев подписал приказ об увольнении Камировой и с должности советника.

Но надзорное ведомство этот приказ поначалу не устроил.

Камирова была уволена по инициативе работодателя (статья 81 Трудового кодекса). Как пояснила деловой интернет-газете "Вести Карелии" старший помощник прокурора Петрозаводска Виктория Дорохова, такая статья давала право Соловьеву отменить свое решение или Камировой – добиться его отмены через суд.

Поэтому прокуратура настаивала на более жесткой формулировке.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Частник
2018-02-09 17:22:44
Дожили, взяточников с трудом увольняют,чего ещё ждать при таком режиме? Спасибо прокурорам!
Гость
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