Камирову уволили из Петрозаводской консерватории по более "жесткой" статье

Городской суд Петрозаводска завершил рассмотрение заявления прокуратуры об увольнении экс-проректора консерватории Антонины Камировой, осужденной за покушение на дачу взятки.

После приговора Камирова была уволена с должности проректора, но получила пост советника ректора. Прокуратура оспорила это назначение, и руководитель консерватории Владимир Соловьев подписал приказ об увольнении Камировой и с должности советника.

Но надзорное ведомство этот приказ поначалу не устроил.

Камирова была уволена по инициативе работодателя (статья 81 Трудового кодекса). Как пояснила деловой интернет-газете "Вести Карелии" старший помощник прокурора Петрозаводска Виктория Дорохова, такая статья давала право Соловьеву отменить свое решение или Камировой – добиться его отмены через суд.

Поэтому прокуратура настаивала на более жесткой формулировке.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".