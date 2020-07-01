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"Кампания в Карелии проходила в достаточно сложных условиях"

Новости. Политика
17:56, 02 Июля 2020
фото: ЦИК Карелии
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В республике подвели предварительные итоги голосования по вопросу изменения Конституции РФ.

В Карелии, как и по всей стране, вечером 1 июля закончилось голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. После закрытия всех 479 избирательных участков начался подсчет голосов, по итогам которого Центральная избирательная комиссия озвучила предварительные результаты голосования.

По информации председателя ЦИК Карелии Алексея Бахилина, в Общероссийском голосовании на территории республики приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества избирателей. За внесение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%. Таким образом, явка в Карелии оказалась ниже, чем по России (общая явка по стране – 65%), а процент голосов в поддержку новых конституционных норм примерно на том же уровне (по России – около 77,9%).

Говоря об особенностях этой кампании, глава регионального Центризбиркома отметил, что она проходила в достаточно сложных условиях.

Подробнее о том, как оценивают голосование по поправкам в Конституцию в Карелии эксперты, читайте здесь.

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