Капремонт домов обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

В понедельник с докладом перед горожанами выступит исполняющий обязанности гендиректора Фонда капитального ремонта Карелии Александр Евстифеев.

Темой планерного совещания в администрации Петрозаводска 13 марта станут мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов. С докладом выступит исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта республики Александр Евстифеев.

«Друзья, многие горожане оценили, как в прошлом году преобразились жилые дома на Зареке. Их привели в порядок в рамках капитального ремонта. И это лишь самые показательные примеры, которые заметны глазу. На очередной планерке в понедельник подробно поговорим о выполненных в прошлом году мероприятиях по капитальному ремонту многоквартирных домов и приоритетных направлениях на будущее», - пишет глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Совещание начнется в 10.00. Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке.