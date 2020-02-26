Каратисты из Карелии заняли призовые места на всероссийских соревнованиях

С 22 по 25 февраля в Одинцово проходили всероссийские соревнования по всестилевому каратэ, сообщили в Минспорта Карелии.

В стартах приняла участие и сборная команда Карелии, в составе которой выступали Григорий Романенко, Иван Сторожев, Михаил Аникин, Михаил Скороходов, Станислав Мишкевич, Тагир Абдулаев, Софья Фофанова, Агния Власенко, Екатерина Иванова, София Лаврова и Виктория Вовк.

Несмотря на большую конкуренцию, карельским спортсменам удалось добиться отличных результатов.

Станислав Мишкевич занял I место в категории "юношей 12-13 лет" в дисциплине "СЗ-ката-соло". У Виктории Вовк I место в категории "женщины 18 лет и старше" в дисциплине "СЗ-ката-соло". Михаил Скороходов занял II место в категории "юноши 16-17 лет" в дисциплине "СЗ-ката-соло", Екатерина Иванова - II место в категории "девушки 14-15 лет" в дисциплине "СЗ-ката-соло". У Софии Лавровой III место в категории "девушки 12-13 лет" в дисциплине "СЗ-ката-соло".

Михаил Аникин, Григорий Романенко и Иван Сторожев заняли II место в категории "юноши 14-15 лет" в ката-группе дисциплины "ОК".

Соревнования собрали представителей 30 регионов и являлись отборочными и рейтинговыми для участия в Финале спартакиады школьников России, которая пройдёт в июне этого года в Анапе.