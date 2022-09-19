Каратисты из Карелии завоевали несколько медалей на Чемпионате России

Карельские спортсмены достойно представили республику на соревнованиях в Витязево.

Как рассказали в Минспорта Карелии, накануне в Витязево завершился Чемпионат России по всестилевому каратэ и Всероссийские Юношеские Игры боевых искусств.

Честь Карелии на соревнованиях защищал 21 спортсмен.

В результате Виктория Вовк стала пятикратной чемпионкой России, завоевав золото в категории СЗ ката соло.

Людмила Мартынович в этой же категории стала серебряным призером.

Бронзовыми призерами Чемпионата России в ката группа стали Александр Литовка, Григорий Романенко и Иван Сторожев.

Кроме того, на Играх боевых искусств карельские спортсмены завоевали 6 медалей: Артем Енин и Станислав Мишкевич — золото; Владислав Малиновский, София Лаврова, Дмитрий Клементьев — серебро. Владислав Малиновский также завоевал бронзу.

Минспорта республики поздравил спортсменов и их тренеров — Сергея Дубина, Феликса Мальцева, Максима Столбового, Алексея Савельева, Викторию Вовк, Александру Олейник, Людмилу Мартынович, Леонида Павлова, Александру Белову — с прекрасными результатами.