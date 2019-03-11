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Новости. Общество
13:25, 11 Марта 2019
фото: Валерий Поташов

"Карелам необходимо "держать оборону", чтобы отстоять детские сады и школы"

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Член Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова прокомментировала "Столице на Онего" планы по закрытию образовательных учреждений в местах компактного проживания карельского населения.

Жителям карельских сел и деревень необходимо "держать оборону", чтобы отстоять детские сады и школы, которые планируется закрыть. Об этом заявила член Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова, комментируя по просьбе "Столицы на Онего" ситуацию в Пряжинском национальном районе Карелии, где планируется закрыть школу-сад в деревне Савиново и селе Крошнозере. 

"Если мы говорим о том, как действовать в нынешней ситуации, то я считаю, что населению, которое хочет сохранить свои образовательные учреждения, нужно максимально активизироваться и сплотиться", - сказала Антонова.

Вместе с тем, она высказалась за изменение всего подхода к сельскому образованию:  

"Меня вдохновляет опыт финских саамов, которые могли разработать и внедрить образовательные программы, позволяющие обучать детей чему-нибудь местному. В саамских детских "языковых гнездах" детей учат оленеводству, в школах им дают навыки традиционного ручного труда. Их образовательная программа ориентируется на национальную культуру и родной язык, но при этом они выполняют все финляндские образовательные стандарты. К сожалению, у нас такого нет. Образовательная система России не ориентирована на то, чтобы человек был востребован там, где родился. Она "заточена" под урбанизм, чтобы человек скорее покидал родные места и стремился стать конкурентоспособным в каком-то большом городе. У нас нет никаких стимулов для того, чтобы сельский житель хотел остаться там, где он появился на свет и рос".

Напомним, накануне 8 марта жители села Крошнозеро и деревни Савиново Пряжинского национального района, которые считаются в Карелии местами компактного проживания карелов, направили открытые обращения главе республики Артуру Парфенчикову, уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой и министру просвещения страны Ольге Васильевой с просьбой сохранить образовательные учреждения в этих населенных пунктах. Родители учащихся и педагоги сельских школ выступили против планов районной администрации по их закрытию.

Читайте подробнее в статье "Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться"

 

 

 

 

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