"Карелэнерго" в 2018 году подключило к своим электросетям 1,5 тысячи объектов

Для малого и среднего бизнеса сроки выполнения работ сократились с 6 месяцев до 80 дней.

За 9 месяцев 2018 года филиал МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" исполнил 1 426 договоров на технологическое присоединение.

К электрическим сетям компании за этот период подключено 1313 физических лиц – это частные домовладения, личные подсобные и дачные хозяйства. А также для 113 юридических лиц выполнено технологическое присоединение, либо выделены дополнительные мощности. Это как коммерческие объекты, например, крупный торговый центр в Петрозаводске, трансформаторная подстанция в поселке Березовка Кондопожского района, так и социально значимые, в числе которых фельдшерско-акушерские пункты в районах Карелии, отделение почтовой связи в поселке Эссойла Пряжинского района, дом культуры в поселке Куркиеки Лахденпохского района, жилые дома, вводимые в эксплуатацию в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья, освещение участков автомобильных дорог федерального значения, уличное освещение населенных пунктов.

Всего в филиале в настоящее время 2142 действующих договора, в рамках которых специалисты компании ведут работу по техприсоединению.

Особое внимание МРСК Северо-Запада уделяет вопросам развития сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства. В целях поддержки бизнеса в регионах, компания приняла меры по сокращению сроков технологического присоединения. На данный момент в "Карелэнерго" действует шесть договоров, критерии которых разработаны специально для малого и среднего бизнеса. Один проект уже реализован в текущем году – технологическое присоединение котельной в городе Сегежа. Сроки выполнения работ – с момента подачи заявки до момента подписания сетевых документов – были сокращены с 6 месяцев до 80 дней. Это позволило за максимально короткое время присоединить к сетям "Карелэнерго" социально значимый объект.

С каждым годом МРСК Северо-Запада совершенствует принципы и подходы к подаче заявок на технологическое присоединение для потенциальных потребителей. Развиваются интерактивные сервисы, растет качество обслуживания потребителей как в очной, так и в заочной форме с использованием интернет-технологий.

Для всех без исключения потребителей доступно самостоятельное оформление заявки с помощью портала, разработанного компанией Россети. Зарегистрированные пользователи портала имеют возможность подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт к электрическим сетям с уровнем напряжения до 20 кВ, а также заявку по потреблению и учету электрической энергии. Такая же возможность есть и у посетителей сайта МРСК Северо-Запада: в тематическом разделе есть вся необходимая информация о предоставляемых услугах, калькулятор стоимости, типовые формы заявок и договоров и многое другое.

В течение девяти месяцев текущего года с использованием возможностей интерактивных сервисов в "Карелэнерго" обратились более 500 заявителей, из них 380 с заявкой на технологическое присоединение – это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.