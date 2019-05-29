Карелии дадут 10 млрд рублей на стимулирование рождаемости

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Более 10 млрд рублей должна получить республика на развитие национального проекта "Демография".
"Финансирование региональных проектов, входящих в национальный проект "Демография", предусматривает сегодня пока размер чуть больше 10 млрд рублей. Конкретно на 2019 год эта сумма составляет 1 млрд 927 млн рублей", - заявила министр социальной защиты республики Ольга Соколова.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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