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Карелии обещают ухудшение ситуации с лесными пожарами в августе

Новости. Общество
09:26, 05 Августа 2020
фото: "Питкярантское Лесничество"/vk.com/id508551946
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В Рослесхозе прогнозируют повышение уровня пожароопасности в августе на территориях шести регионов страны.

Так, ухудшение обстановки с лесными пожарами ждут в северной части Карелии, Псковской, Смоленской, Белгородской областях. Помимо этого, повышенная пожароопасность грозит Уралу, Дальнему Востоку и в Сибири, пишет leshoz.biz.

Ранее сообщалось, что пожарными службами было ликвидировано 57 природных возгораний на общей площади более 2,5 тыс. га.

Генпрокуратура страны отдала поручение усилить контроль за исполнением законов в сфере обеспечения пожарной безопасности на природных участках.

Напомним, с начала сезона в Карелии произошло 132 лесных пожара на площади 511 га. В прошлом году их было 89, но на большей площади – горело 600 га леса.

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Комментарии

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Кир
2020-08-05 11:13:43
Как это обещают пожары или прогнозируют?
Поджигать для плана будут,если вдруг не будет пожаров?
А проще, начните работать нормально и пожаров значительно уменьшится....
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