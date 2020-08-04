Карелии обещают ухудшение ситуации с лесными пожарами в августе

В Рослесхозе прогнозируют повышение уровня пожароопасности в августе на территориях шести регионов страны.

Так, ухудшение обстановки с лесными пожарами ждут в северной части Карелии, Псковской, Смоленской, Белгородской областях. Помимо этого, повышенная пожароопасность грозит Уралу, Дальнему Востоку и в Сибири, пишет leshoz.biz.

Ранее сообщалось, что пожарными службами было ликвидировано 57 природных возгораний на общей площади более 2,5 тыс. га.

Генпрокуратура страны отдала поручение усилить контроль за исполнением законов в сфере обеспечения пожарной безопасности на природных участках.

Напомним, с начала сезона в Карелии произошло 132 лесных пожара на площади 511 га. В прошлом году их было 89, но на большей площади – горело 600 га леса.