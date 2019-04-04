Карелии выделили 3,6 млрд рублей из Москвы

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В первом квартале 2019 года бюджету республики Карелия предоставлены трансферты из федерального бюджета в сумме 3 млрд 663,7 млн рублей.
Основную долю в структуре безвозмездных поступлений занимают дотации – 2 млрд 769,2 млн рублей (или 76 %), в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 млрд 028,9 млн рублей, дотация на сбалансированность – 740,3 млн рублей.
Как отмечает региональный Минфин, объем целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Карелии в 1 квартале 2019 года, составил 894,5 млн рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 48 %.
Куда будут потрачены федеральные 3,6 млрд рублей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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