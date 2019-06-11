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Новости. Общество
10:19, 11 Июня 2019
фото: © Игорь Кубединов / ТАСС

Карелия дополнительно получит из Москвы 1,3 млрд рублей

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Карелия получит из федерального бюджета дополнительно 1,3 млрд рублей в 2019-2020 годах, в том числе на ветеранов и детей.

Финансирование предусмотрено проектом федерального закона о внесении изменений в российский бюджет, который поступил в Госдуму.

Как сообщили в министерстве финансов Карелии, в 2019 году республика получит 236,3 млн рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение жильем ветеранов, оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

На что еще Карелия потратит  выделенные миллионы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2019-06-11 11:04:41
При пересчете в осязаемые параметры 1,3 ярда это 265 кг пятитысячными или 0,15 полковника Захарченко.
Все шо меньше тонны пятитысячными - для республики не особо деньги :) :) :)
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