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Новости. Общество
11:07, 03 Августа 2018

Карелия готова принять несколько сотен тысяч китайских туристов, заявил Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что республика готова принять несколько сотен тысяч туристов из Китая в год.

Второго августа в правительстве Карелии состоялась встреча с делегацией провинции Фуцзянь. Глава республики Артур Парфенчиков обсудил с китайскими гостями проекты в сферах туризма, торговли, образования и энергетики. Об этом сообщает портал органов власти региона.

Предприниматели провинции Фуцзянь обдумывают возможность строительства на территории Карелии гостиниц и объектов транспортной инфраструктуры.

"Мы хотим построить хорошие гостиницы в Карелии, чтобы они могли принять больше наших туристов", − сказал руководитель китайской делегации Лян Цзянъюн.

Как отреагировал на такую идею Артур Парфенчиков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-08-03 14:30:25
Хорошие гостиницы и дороги Карелии не помешают,пусть строят китайские инвесторы! Только смущает,что они всего-лишь обдумывают "возможность строительства на территории Карелии гостиниц и объектов транспортной инфраструктуры". Пока рано радоваться :)
Кирюха непутёвый
2018-08-03 13:27:06

Изя , даёшь всех их на малую родину ...арфёрчикова , на хутор Куркиёкки . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изя
2018-08-03 13:10:20
Кто их видел и слышал за бугром скажет , что нафиг такие гости и нужны , наглые и бесцеремонные .Ориентироваться надо на европейских гостей , но для этого надо создавать инфраструктуру . А в этом мы слабы .

Приглашал бы ПАО их к себе на Арбат . Зачем приглашать гостей в чужой дом .
однозначно
2018-08-03 12:54:19
Одобряю. Карельская обслуга должна быть вышколена и учтива
mentor
2018-08-03 12:52:08
Главное, чтобы китайские туристы оставались только туристами...
arctus
2018-08-03 11:22:36
Чем их тут развлекать? На Воттоваару водить что ли, или по Ууксе сплавлять ?:)
Гость
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