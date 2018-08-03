Карелия готова принять несколько сотен тысяч китайских туристов, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о том, что республика готова принять несколько сотен тысяч туристов из Китая в год.

Второго августа в правительстве Карелии состоялась встреча с делегацией провинции Фуцзянь. Глава республики Артур Парфенчиков обсудил с китайскими гостями проекты в сферах туризма, торговли, образования и энергетики. Об этом сообщает портал органов власти региона.

Предприниматели провинции Фуцзянь обдумывают возможность строительства на территории Карелии гостиниц и объектов транспортной инфраструктуры.

"Мы хотим построить хорошие гостиницы в Карелии, чтобы они могли принять больше наших туристов", − сказал руководитель китайской делегации Лян Цзянъюн.

Как отреагировал на такую идею Артур Парфенчиков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".