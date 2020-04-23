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Карелия готовится к празднованию 100-летия республики, несмотря на коронавирус

Новости. Культура
09:10, 24 Апреля 2020
фото: © В.Чалых
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Подготовка к крупным культурным событиям, приуроченным к празднованию столетнего юбилея республики, продолжится.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в даты проведения больших событийных мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования Карелии и утвержденных Госкомиссией под председательством Секретарем Совета безопасности России Николая Патрушева. Однако подготовка к этим мероприятиям продолжится, чтобы республика, несмотря на все трудности, смогла достойно отпраздновать вековой юбилей.

Серия мероприятий, посвященных 100-летию и представляющих культуру, традиции, историю Карелии, началась в 2019 году. Два из них прошли за пределами региона: Дни культуры Республики Карелия в Санкт-Петербурге и Москве. Самые масштабные мероприятия состоялись в самой Карелии. В их числе – фестиваль "Кижи – остров рождения бренда" и Международный песенный праздник в Сортавала. В Петрозаводске первые состоялся фестиваль молодых звезд оперы "ОпераVita", где прозвучали лучшие оперные голоса российской сцены - Большого театра, Мариинского театра, "Геликон-оперы", Пермского театра оперы и балета и др.

В третий раз состоялось одно из самых массовых событийных мероприятий Карелии – музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в горном парке "Рускеала". В 2019 году он собрал рекордные 10 тысяч зрителей. Планируется, что в этом августе Ruskeala Symphony состоится вновь, и снова будет проходить в течение трех дней. Сейчас, несмотря на ограничения из-за коронавируса, ведутся переговоры с артистами, и разрабатывается программа. Четвертый фестиваль Ruskeala Symphony также войдет в серию крупных мероприятий, посвященных столетию Карелии в этом году.


© Л.Николаева

Центральным из них, безусловно, станет День Республики Карелия. Планировавшаяся дата проведения Дня Республики пока остается неизменной – 5 сентября. Праздник, который ежегодно меняет прописку и проходит в разных карельских городах, в год столетия встретят в Петрозаводске. В столице Карелии развернутся несколько праздничных и концертных площадок, пройдет серия мероприятий, в том числе Международный фестиваль профессиональных коллективов и государственных ансамблей финно-угорского мира "Легенды кантеле", гала-концерт лучших творческих коллективов республики "Эстафета культур". В интерактивной части праздника будут работать площадки, представляющие известные карельские фестивали и узнаваемые образы из разных концов Карелии: "Калакунда", вотчины Паккайне и Талви Укко, Международный зимний фестиваль "Гиперборея", народное гулянье "Марьяне", жилище Деда Халы, Фестиваль калитки Piipun Piha, "Кижская регата", праздник юмора "Киндасово", фестиваль рыбной ловли "Ладожские шхеры", вепсский праздник "Древо жизни" и др.

Предполагалось, что весной в преддверии юбилея в Карелии пройдет несколько мероприятий в сфере культуры: в апреле – I Республиканский фестиваль любительских театров и Всероссийская художественная выставка "Русский Север" в Музее изобразительных искусств, а в мае – Всероссийский библиотечный конгресс. Однако из-за угрозы распространения коронавируса все эти массовые мероприятия перенесут на более поздний срок.

То же можно сказать и о многих других мероприятиях в Петрозаводске и районах Карелии – театральных премьерах, выставках, фестивалях, праздниках, акциях.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-04-24 09:57:55
Почему день города отменили , а день республики нет . Где у кого то логика и здравый смысл ???))) :)
Гость
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