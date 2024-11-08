Миннац Карелии ответил, где проведут День республики в следующем году

При выборе места рассматривали итоги работы конкурсной комиссии.

По информации ведомства, в следующем году День Карелии проведут в Петрозаводске.

«По итогам работы конкурсной комиссии празднование 105-летия со дня образования республики пройдет в Петрозаводске», — сообщили в Миннаце Карелии.

В целом День республики проводят в разных районах и округах по указу главы Карелии. Сначала проводят конкурс на право проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню республики, затем выбирают место.