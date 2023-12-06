Карелия готовится принять юных биатлонистов со всей страны на финале Кубка Анны Богалий

Губернатор отметил, что к этому времени должны сдать в эксплуатацию новое здание ФОКа в Костомукше.

Карелия готовится принять весной юных биатлонистов со всей страны в Костомукше. Об этом рассказал в личном профиле глава республики. По словам Артура Парфенчикова, соревнования — финал Кубка Анны Богалий — состоятся в апреле.



Губернатор отметил, что к этому времени должны сдать в эксплуатацию новое здание физкультурно-оздоровительного комплекса, который строится по нацпроекту «Демография», инициированному президентом России.





«Работы вышли на финишный этап: строители закончили устройство электросетей и приступили к внутренней отделке помещений. Напомню, здание ФОКа — это два блока, перейти из одного в другой можно по теплому переходу. Работать комплекс будет, естественно, круглый год — здесь есть не только пункт проката лыж, помещения для подготовки инвентаря, но и тренажерный зал с раздевалками, и учебный класс», — написал руководитель региона.



Кроме того, в дальнейшем планируется восстановление асфальта, увеличение протяженности освещения лыжероллерной трассы, приобретение оборудования для стрельбища, снегоходов.

«В итоге получим современную базу для тренировки профессиональных спортсменов и любителей», — подчеркнул Артур Парфенчиков.