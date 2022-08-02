Карелия и соседние регионы договорились о границах во избежание споров о лесах и недрах

Власти Карелии и соседних субъектов РФ завершили работу по определению административных границ – впервые со времени основания этих регионов.

Как сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Карелии, соглашения об установлении границ заключены с Мурманской, Ленинградской, Архангельской и Вологодской областями.

«Границы между субъектами Российской Федерации, как правило, признаны, но в ряде случаев требуется совершенствование их описания, уточнение прохождения и соответствующее юридическое закрепление. Важнейшая задача, которую удалось решить, это подытожить сведения о границах между субъектами в виде их координатного описания, подготовить всю необходимую документацию, отображающую местоположение таких границ с графическим и текстовым описанием… Юридическое закрепление границ необходимо для избежания разногласий по поводу лесных угодий и полезных ископаемых, которые залегают на сопредельных территориях», — пояснила глава Минимущества Янина Свидская.

По ее словам, такая масштабная работа проведена впервые с момента создания Карелии и соседних субъектов Российской Федерации. Заключению соглашений предшествовала кропотливая техническая работа по описанию местоположения границ с привлечением лицензированных организаций, которые с высокой точностью определи координаты поворотных точек границ.

Теперь все эти сведения отражены на публичной кадастровой карте.

«Точное описание границы не только способствует упорядочиванию земельно-имущественных отношений, но и окажет значительное влияние на повышение экономического потенциала и инвестиционной привлекательности пяти регионов», — добавили в министерстве.