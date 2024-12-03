Границы особо охраняемых территорий в регионах разрешат двигать

В федеральный закон об ООПТ, принятый 30 лет назад, внесут изменения.

Минприроды России и Совет Федерации законодательно отрегулируют реорганизацию и изменение границ особо охраняемых природных территорий. Запрос на совершенствование закона об ООПТ поступил от регионов, которые подготовили уже 36 инициатив по корректировке документа, но пока не были поддержаны правительством РФ. Об этом сообщил председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти. Ежегодное мероприятие провела спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Как отметили сенаторы на совещании, закону об особо охраняемых территориях исполнилось уже 30 лет. За эти годы в России было создано более 10 тысяч региональных ООПТ, которые занимают 122 млн гектар. В Карелии сегодня насчитывается 146 заказников, памятников природы и других особо охраняемых территорий, которые имеют региональное значение. Изменить что-то здесь нельзя, поскольку закон предусматривает очень жесткие требования к любым корректировкам, пояснил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Александр Двойных привел на совещании со статс-секретарями примеры случаев, когда объекты охраны, например, деревья уже утрачены, но у регионов и у федерации нет никаких оснований границу ООПТ изменить. Поэтому субъекты предлагают корректировать границы природных территорий по новым правилам. От регионов поступило уже 36 таких законодательных инициатив. Субъекты просят прописать в законе возможность осуществления на ООПТ хозяйственной деятельности в случаях, если она предусмотрена в рамках реализации нацпроектов и госпрограмм. Развивать туризм на таких территориях, не имея возможности создавать инфраструктуру, проводить благоустройство, сложно. При этом сохранность заказников и заповедников должна быть обеспечена. И в новом законе предполагается появление «двух ключей»: без мнения экспертного сообщества здесь регионам будет не обойтись», - рассказал Игорь Зубарев.

Сенаторы предложили поручить Минприроды РФ совместно с заинтересованными федеральными органами и Совфедом подготовить проект федерального закона об ООПТ в весеннюю сессию 2025 года.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, вопросов к министерству природных ресурсов у парламентариев сегодня много.

«Что касается законотворческой работы, реакции на предложения от регионов – это как в замедленном вальсе. Нельзя «заматывать». Если 36 законов было внесено, значит, это вопиющая ситуация, когда субъекты федерации говорят: урегулируйте уже эту историю, так нельзя. Ни в коем случае нельзя нарушить наши заповедники, но тема требует решения», - считает спикер Совфеда.

Кроме того, парламентарии настаивают, чтобы правительство РФ внесло изменение в свое распоряжение, которое не только ограничивает развитие охраняемых территорий, но и не дает возможности реконструировать уже созданную инфраструктуру. Речь идет о капремонте ранее построенных объектов выше пятнадцати метров, а также горнолыжных трасс.

«Строить на территориях ООПТ ничего нельзя, но там есть около 300 зданий, которые существуют. Они, созданные для обслуживания территорий, разваливаются, а правительство выпустило распоряжение с запретом проводить там капитальный ремонт. Что с этим делать? Давайте ускоримся в решении этого вопроса», - сказала статс-секретарям Валентина Матвиенко.

Ранее Матвиенко попросила Минпросвещения РФ помочь Карелии со строительством школ.